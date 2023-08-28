南投縣議員縣議員林芳伃（左）建議彩繪高聳墩柱，增加觀光亮點。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

地方建議彩繪橋聳雲天水泥墩柱，南投縣觀光處、農業處邀交通部高公局等人會勘。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣觀光處長陳志賢說，未來南投燈會、花卉嘉年華等活動將與綠雕園區串連，透過行銷帶動觀光。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府在高架國道6號福龜路段橋下規畫「橋聳雲天綠雕園區」景點，未料造訪遊客不如預期，地方建議彩繪水泥墩柱增添亮點，縣府觀光處、農業處邀交通部高公局等人28日到場會勘，高公局拒絕提案，認為彩繪恐影響水泥墩柱安全檢測。

國道6號國姓交流道的水泥墩柱曾獲「公路八景之首」，南投縣府認為具觀光潛力，向交通部高公局等租用約9公頃土地，斥資3千萬元打造「橋聳雲天綠雕園區」，2022年啟用迄今因造訪遊客不多，遲遲無法收費營運。

縣府觀光處、農業處邀交通部高公局等人28日到綠雕園區會勘。南投縣議員縣議員林芳伃說，地方居民建議，可以結合當地客家文化、產業等特色彩繪高聳墩柱，藉此增加觀光亮點。南投縣議員吳國昌則認為，縣府應該針對四季變化栽種季節性花草，提升遊園價值及品質。

交通部高公局南投工務段表示，國道高架橋水泥墩柱須定期檢測，隨時注意水泥墩柱表面裂化狀況，若發現0.3毫米以上裂縫就得長期監測，若彩繪恐不利監測墩柱橋體表面裂化及白華等現象，婉拒水泥墩柱彩繪方案。

農業處指出，為了吸引年輕客群造訪綠雕園區誘因，擬在園區內增設大型攀爬設施，接續將與地方舉行座談，盼獲地方支持，若取得共識最快明年施工；南投縣觀光處長陳志賢則強調，未來南投燈會、花卉嘉年華等活動將與綠雕園區串連，透過行銷帶動觀光。