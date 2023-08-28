彰化縣鹿港地藏王廟在福鹿河濱公園舉辦祭水靈、放水燈活動。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣鹿港地藏王廟配合中元普度，28日傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式、放水燈活動，百年傳統重現鹿港風華，祈求國泰民安、風調雨順、四時無災、闔家平安。

彰化縣長王惠美表示，中元普度在鹿港地區非常重要，過去鹿港為了普度，從7月1日的放水燈，接著為期1個月的各角頭輪普，到月底的收庵，都以地藏王廟為重心，直到近年改為現在從農曆7月13日到15日連辦3天普度法會。

主辦單位今年邀請圓明大法師主持法會，透過法會及放水燈的儀式，讓祖先和孤魂水靈接受超度，離苦得樂，讓地方更加平安，讓鄉親都能在各行百各業中都能有很好的發展。這項百年歷史活動也結合觀光，現今有越來越多的民眾一起參加放水燈。

鹿港地藏王廟主委許森樹指出，現場看到的法船、蓮花燈、房燈都比以往多了好幾倍，菩薩靈感庇佑民眾，從南到北的信眾都發心來到鹿港地藏王菩薩廟，向菩薩讚仰，讓歷代祖先、冤親債主，英靈、動物靈都能離苦得樂。

鹿港地區發展甚早，在過去是重要商港，因交通水路險惡，常有水難喪生者，地藏王廟每年固定於農曆7月13日至15日舉辦祭典及放水燈儀式，即燃燒紙船，點燃紙燈放於溪中，任其漂流入海。

放水燈的目的是照引水中孤魂水靈能上岸，找到可以宴請祂們的地方，享用祭品並接受超度，並且保佑鹿港能夠風華再現，儀式樸素典雅，為信眾祈安延壽、消災植福。

過去總有人誤認地藏王廟為陰廟，然地藏王廟主祀地藏王菩薩，掌管的是善惡靈魂，並統帥十殿閻君，為陽神管陰間。中元普度時節地藏王廟香火鼎盛，祭典隆重，平日緊閉的大門，也會在此時敞開放庵，並施「盂蘭盆會」，直至入夜收庵。