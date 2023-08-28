日本最大魚市東京豐洲市場的批發商中，不少公司才剛強化對大中華區的出口業務，就面臨了中國全面停止日本水產品進口的禁令，營運陷入混亂。據日媒報導，有業者表示，只能設法在日本國內與其他國家擴大銷路。

據《日本經濟新聞》報導，豐洲市場的相關人士難掩沮喪，連日來都在討論核廢水排放帶來的影響到底會持續多久。日本水產品的主要出口對象是大中華區，特別是中國大陸與香港的出口占比巨大，合計超過4成。

出口主力商品之一的扇貝，原本近期的價格一直維持在日本人買不起的高價位，有批發商表示，價格已經漲了好幾年，也有可能是在核廢水排放之前的囤積行為，但是隨著最大買家的大中國地區減少購買，日本水產商只能降低價格，將目標轉向國內。不但目前在豐洲市場的扇貝交易價格已較去年同期下跌3成，批發商還表示，未來價格也將持續下滑。

青森縣一家水產公司負責人透露，有香港客戶開始利用中國禁令，藉機要求壓低扇貝價格。還有向香港出口生鮮扇貝的水產加工業者被香港企業單方面通知將停止進口。

類似的狀況也在福岡發生。據富士新聞網報導，福岡市中央批發市場「長浜鮮魚市場」在核廢水排放後的第一場拍賣會上，水產品價格腰斬。原本以出口為主的漁獲，過去能夠以高價賣往中國大陸。但在無法出口至大陸的情況下，只能降至日本人能夠接受的價格。