台北市長蔣萬安28日在市政會議通過2024年總預算案，明年歲出共1842.29億元、歲出1908.09億元，皆創下近年來新高。台北市主計處表示，歲出增加主因為補助教育基金、道路及下水道工程及長者、兒童托育等各項補助。

主計處表示，2024年總預算案歲入計列1842.29億元，相較2023年度增加92.07億元，增幅5.26％，主因是統籌分配稅款增加72.48億元，以及各特種基金淨增繳庫數24.44億元等所致。

歲出核列1908.09億元，較2023年成長133.19億元，增幅7.50％，主因則是補助教育基金、道路、橋梁與下水道工程、公共用地補償費、老人健保費補助、重陽節禮金、生育獎勵金、兒童托育補助、籌辦2025世界壯年運動會等。

其中，補助教育基金609.07億元，較上年度增加43.70億元；道路、橋梁及下水道工程、公共用地補償費等133.58億元，較去年增加28.85億元；老人健保費補助、中低收入老人生活津貼、低收入戶生活扶助、重陽節禮金、生育獎勵金、兒童托育補助等則96.53億元，較去年增加16.77億元。

主計處說明，2023年歲入、歲出差短65.80億元，連同債務還本78.74億元，尚須融資調度144.54億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平，沒有舉借債務。

針對112年度總預算第2次追加（減）預算案，主計處表示，今年歲入淨計追加140.38億元，歲出淨計追加111.06億元，歲入與歲出淨計追加數相抵後計賸餘29.32億元。

至於捷運系統特別預算113年建設經費，主計處表示，萬大─中和─樹林線（第一期工程）特別預算建設經費核列67.77億元，較112年度增加10.87億元。信義線東延段特別預算113年度建設經費核列30.12億元，較112年度增加22.29億元。