25歲女星王淨外型甜美、氣質清新，出演電影《返校》女主角走紅，她近年接連拍攝《瀑布》、《月老》、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》等作品，人氣急速飆升，星途受到外界看好，王淨時常會透過社群平台與粉絲互動，幽默性格圈粉無數，今（28）日她突發文，回應靠母親人脈拿角色的傳言。

王淨今（28）日在Instagram發布限時動態寫下：「有些謠言就是沒有來由的惡劣，『資源好、人脈廣』這六個字就可以抹煞七年的一切嗎？」，她指出她也需要經歷拿到企劃案、見導演、試鏡，最後才會被決定能不能拿到角色，這方面她和每個人都一樣，所有人都是這樣，她也有很多沒有試鏡上的角色，也有很多想要挑戰卻沒有得到的劇本，對此王淨提出質疑「所以，我就問，何謂資源？何謂人脈？」

王淨澄清母親並非謠傳的電視台高層，而是從事醫療業。（圖／翻攝_ginglebellaaa Instagram）

王淨提到曾有謠言傳媽媽是電視台主管，靠媽媽才有戲演，她澄清媽媽從事醫療業，而且要不是女兒是演員，他們家根本不看電視，怒批「這幾年來一堆不用負責的言論荒唐至極」，王淨也說並沒有要否認自己很幸運，這一路上有很多人愛她，也有許多好的導演、恩師賞識，但自己沒有透過任何人、任何關係得到工作，也不知道這種惡意揣測是從何而來，「如果是因為我戲演太多的話，那搜哩（Sorry），之後還會更多，因為我才25歲，距離我要息影真的還要好幾年，所以麻煩你們再忍忍」。

王淨坦言明白一個藝人要被放大檢視，外界說什麼都好，也見過很多奇形怪狀的事情，頂多當低級笑話看看，只是有關靠人脈、靠關係的謠言實在傳了太久且太荒謬了。她也知道很多人會讓她不要在意，她對此並不認同「但是，憑什麼？」