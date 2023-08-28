日本雙人組合angela出道20週年，唱紅《蒼穹之戰神》的〈Shangri-La〉、《K》的〈KINGS〉、近期《AYAKA -綾島奇譚-》的〈AYAKASHI〉等多首經典動畫歌曲，睽違4年，即將再次展開巡迴演唱會，演唱會主題「Welcome!」是以將在10月發行的同名專輯歌曲為中心主軸來發想，意思是「重新歡迎大家來到angela世界」，當然也包含了歡迎所有人都來參加演唱會的意思，台北場則將於11月12日舉行。

angela表示實在是太喜歡台灣了，所以非常期待在台灣的演出。主唱atsuko還打趣表示：「已經辦好新護照，一本護照可以用10年，請大家隨時都來邀請我們到台灣演出喔！」許久沒到台灣，angela表示：「最想念台灣歌迷的『愛』，所以迫不及待想見到大家。另外，台灣美食也是念念不忘，小籠包、剉冰都好想吃，這幾年應該還出現了很多我們不知道的新美食，歡迎大家告訴我們，來台有機會一定要好好吃個夠。」

沒來台灣演出的這4年間，angela創作了很多新的動畫歌曲，準備在演唱會上唱給大家聽。「angela Live Tour 2023『Welcome!』in New Taipei」將於11月12日晚間18點在Zepp New Taipei開唱，票價分為1F 2600 元 ／ 2200 元；2F 2600 元，預計在9月2日上午11點在Ticket Plus遠大售票系統開賣。