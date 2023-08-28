被小S盛讚身邊都該帶一瓶的極上御藏傳奇眼霜，搭配八尺瓊勾玉造型的按摩器，相當具有吸引力。（資生堂提供／黃唯淯台北傳真）

Supremya極致夜間奇蹟眼部精萃是Sisley近日力推的明星主打商品之一。（Sisley提供／黃唯淯台北傳真）

藝人小S（徐熙娣）今年二月接下日系保養品牌資生堂（Shiseido）極上御藏傳奇系列代言人，昨（28日）出席系列新品極上御藏傳奇眼霜發表，笑說自己最自豪的就是眼周表現，還說自己多年來不曾有黑眼圈、細紋困擾，讓17歲大女兒Elly直說：「好羡慕」。

小S雖然天生麗質，但她也說用了極上御藏傳奇眼霜一個月後，深深愛上產品的氣味表現，還直呼味道超高級又好吸收，逗樂一票記者。她也現場示範極上御藏傳奇搭配的陶瓷勾玉眼部按摩器使用情境，並強調眼周是保養中的重點，更是成為巨星的關鍵。

極上御藏傳奇眼霜使用了能使肌膚逆齡造光的「傳奇延命草」、延緩肌膚老化速度的「綠鑽絲」、從裡到外勻亮肌膚的「阿古屋珍珠精萃」三種成份打造，為眼周帶來光彩奪目的神韻。小S也笑說自從抹了之後，現場沒看過女來賓眼周比她還亮的。

而Sisley推出的頂級保養品Supremya也推出喚起奇蹟三部曲，其中的「撫紋緊緻亮眼」是以極致夜間奇蹟眼部精萃，內含LC12奇蹟再生因子，並於眼周部位持續綻放電眼神采。