新北市積極推動企業數位轉型，將在9月8日舉辦「112年度新北市數位轉型四部曲推廣說明會」，幫助企業了解如何透過政府資源協助，面對數位轉型人才欠缺、客戶端數位化壓力、企業整合規畫不足、外銷的低碳需求以及資本支出過高等難題，持續朝數位化、高值化邁進。

經發局長何怡明表示，新北市2022年起結合「中小企業輔導團」、「企業產經大學」、「中小企業信用保證融資貸款」及「新北引領數位轉型應用計畫」推出「新北市數位轉型四部曲」，全方位協助業者掌握數位轉型契機與方法，並藉由診斷諮詢服務、培育產業領域專才、提供企業營運資金以及方案媒合採購等方式，解決企業推動數位轉型過程中遭遇的困難。

「中小企業輔導團」由專業顧問依據業者品牌價值、營運及需求等，提供諮詢輔導及數位轉型建議，並爭取中央相關輔導資源，至今已完成354件輔導案，更協助取得超過9300萬的中央經費；「企業產經大學」課程針對產業需求、市場趨勢及前瞻技術邀請各界專家開辦課程，迄今培育3250位企業負責人、主管及員工等學員，今年將於10月底針對淨零碳排與數位行銷轉型等議題開設課程，協助企業提升減碳思維與品牌塑造實力。

「中小企業信用保證融資貸款」可舒緩業者購置智慧自動化生產機器、設備及電腦軟硬體時的資金壓力；「新北引領數位轉型應用計畫」則在訪視了解企業需求後，媒合25家供應服務廠商提供的數位解決方案，導入適當軟、硬體，協助企業完成轉型。

經發局提醒，說明會將於9月8日在市府307會議室舉辦；今年度計畫申請則至9月30日截止。