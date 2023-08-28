嘉義縣某公所一名清潔隊員，日前開垃圾車到中埔鄉台3線1間飲料店買飲料，過程中因問店員有沒有垃圾要丟？疑因此引來店員誤解是駡他，店員不甘示弱反嗆，雙方從言語口角到肢體拉扯，直到被旁人勸說阻止才分開。

沒想到當天晚間清潔隊員又找友人持球棒到飲料店理論，雙方再度互嗆、叫囂，事後雙雙提告對方恐嚇、傷害，中埔分局已受理報案，並通知當事人說明，全案將依法函請嘉義地檢署偵辦。

晚間清潔隊員又找友人持球棒到飲料店理論，雙方再度互嗆、叫囂。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中埔分局表示，8月25日下午4點左右，清隊潔員開垃圾車到這家飲料店要買飲料，疑似因清潔隊員離去前問對方要不要倒垃圾，讓員工誤會是在駡他，因此出口反嗆，不滿員工對他辱罵情事，清潔隊員隨即與員工理論，隨後兩人發生扭打，經鄰近店家及熱心民眾加入勸架，並將雙方隔開，清潔隊員才離開現場。

結果清潔隊員晚上下班後，約7點多再度偕2名男性友人到飲料店，欲與發生爭執的員工理論，其中1名友人還帶著球棒，但雙方一陣叫囂後不了了之，事後店家將監視器畫面放上臉書社團。

警方接獲民眾報案後，該名員工馬上向警方報案，並提出恐嚇、傷害及毀損告訴，另清潔隊員也對員工提出恐嚇、傷害告訴，中埔分局表示，已依規定受理雙方告訴，並通知雙方涉案人等到案說明，全案依法函請嘉義地檢署偵辦。