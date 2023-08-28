國高中以下將於30日開學，小朋友如果沒有收心恐引發「開學症候群」。身心科醫師馬國穎表示，家長如果來不急幫小孩調整作息，可以用鼓勵方式規範，盡量避免責罵，更不要一下子戒斷孩子使用3C產品，避免引發反彈，讓親子關係惡化。

李綜合醫院身心科醫師馬國穎說，開學前家長至少要給孩子一個禮拜的時間緩衝，調整小朋友不正常的作息習慣，因為不少孩子在暑假期間晚睡、晚起床，一起床便打電玩、看平板、看電視，沉迷在3C、網路世界，提早調整作息，能讓孩子提早適應開學生活，但是萬一來不及提早準備，戒記不要一下子剝奪孩子在暑假期間的娛樂。

馬國穎建議，家長可以用正面的方式，給小禮物、多給零用錢等，約束小朋友作息時間，取代用責罵、體罰的行為，恢復正常作息。他指出，如果孩子有「注意力不足過動症(ADHD)」，例如：容易分心寫作業寫很久、忘東忘西或拖拖拉拉、靜不下來反應速度慢、情緒控制不佳，更不能一下子剝奪孩子看電視、看平板、玩3C的權利，會讓小孩反彈更大。

「ADHD的小朋友，個性衝動，無法有效的聽大人的話。」馬國穎指出，過動症的小朋友，家長要用「簡單又明確」的計畫約法三章，規定什麼時時間該做功課、何時要休息睡覺，才能在什麼時間看3C，把時間表清楚表列出來，按部就班的操課，雖然孩子可能起初會回嘴「為什麼我不能玩」，但經過家長與孩子溝通與磨合，孩子不會引起反彈。

馬國穎說，如果家長與孩子約法三章後，孩子還是反抗，或是開學後孩子表現都不正常，注意力無法集中，建議帶孩子就診，讓醫師當親子間的溝通橋梁，再搭配藥物治療。同時，也陪孩子運動跑步，刺激大腦內多巴胺的分泌和吸收，調整腦內的內分泌，更重要的是戒掉可樂、蛋糕等甜食，避免讓孩子更躁動。