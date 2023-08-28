台中市議員羅廷瑋今（28）日在臉書報喜，他和張彥彤議員（彤羅騷）成功向市政府爭取紙風車劇團在中區演出，預計9月2日於光復國小操場晚間七時舉行。

羅廷瑋表示，在今年七月紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程在台中已完成，盧秀燕市長也有承諾會繼續爭取安排紙風車到台中演出，讓更多市民享有免費的藝文饗宴，羅廷瑋議員與張彥彤議員也希望能在夏天的尾聲替孩子留下完美的句點。

張彥彤也邀請大家一定要來，這一次紙風車所表演的劇碼是「巫頂環遊世界」這部劇碼非常好玩，相信孩子一定會非常的喜歡，看到孩子開心的笑容，一切都值得！

羅廷瑋認為，現代人生活步調十分緊湊，希望能在這個都市水泥叢林中，忙碌的小家庭也能因為我們舉辦的各種大小親子活動，拉近親子間的距離，也藉此讓孩子在這後疫情時期有更多探索世界的機會，希望把歡樂帶給市民朋友，也符合羅廷瑋一直以來的口號「給孩子更好的未來」。

羅廷瑋和張彥彤兩位議員任期內皆致力教育、文化藝術與親子互動，其中不間斷的舉辦親子活動以及辦理慈善會獎學金，希望給孩子們多面向的教育以及更好資源，不僅是為了孩子好，更是能讓許多家長知道在台中的孩子們不用擔心休閒去處，讓孩子能接觸到更多元的資訊。

羅廷瑋最後提醒，紙風車「巫頂環遊世界」9/2光復國小19:00準時開演（遇雨活動照常舉行，出門請攜帶雨具並注意行車安全）。