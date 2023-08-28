針對日本福島核廢水排海爭議，中國大陸在網路與媒體推動與激盪下掀起大規模抗議活動正在快速擴大。日媒指出，大陸網路上出現了抵制日本化粧品的呼籲，還發生了當地日本人學校被投石塊的事件，如果事態長期化，對中日之間的經濟和政治的影響有可能擴大。

《日經中文網》指出，「抵制日貨」的呼籲在中國的社交媒體微博上快速流傳，網民也列出日本品牌抵制名單，不斷有網民添加新的抵制對象，被列入抵制的名單包括資生堂、花王、DHC和高絲等數十個企業與品牌。

報導說，自8月24日日本開始處理水排海以來，中國當局採取了全面停止日本水産品進口、禁止加工和銷售等措施。雖然日本的化粧品不在限制範圍內，由於用於皮膚等，被認為有一定數量的中國人也對此感到擔憂。

在中國網路社交媒體上，一些打電話對疑似日本餐廳或企業場所以中文滔滔不絕訓斥的視頻不斷被轉發。福島市市長木幡浩8月26日在臉書上發文稱，市政府2天內接到約200個騷擾電話，其中許多是以中國國家代碼「86」開頭的中文電話。

據日本駐青島總領事館介紹，8月24日在該市的日本人學校發生了中國人投擲石塊的事件，江蘇省的日本人學校25日也發現有人向校園內扔雞蛋。

中國政府反對日本排放處理過的核廢水，短期內被認為不太可能改變方針。香港媒體等報導，在中國的社交媒體上，一些不用擔心核廢水的帖子被刪除。

報導說，另一方面，也出現了抑制過度反應的動向。《環球時報》的前主編胡錫進26日在社交媒體上投稿稱，「我們國內不應就此陷入恐慌，感覺『天都塌了』、『什麼食品都不安全了』，搞成自我綁架」。他同時還呼籲，「中國各地日料店的經營者都是中國人，他們同樣是無辜的」。

在華南地區廣東省設廠的日本大型汽車企業高管表示，「相信隨著時間的推移會平靜下來，但現在還不能放心」。