「台台併」延長審議 台灣大：配合公平會審查 20:072023/08/28 工商 何英煒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對公平會表示「台台併」因審議必要，依公平交易法第11條第7項但書規定，延長審議期間60工作日至11月7日，台灣大哥大則回應表示，台灣大配合公平會審查，積極配合也盼加速處理。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《通網股》綠色手機NOTHING新機登台 台灣大再奪獨家 台灣大走進偏鄉校園 首度導入「無人機」教學 台灣大「OP黑客節」邀員工組隊共創黑科技 #台灣大 #台台併 #延長審議 #會審查 #配合 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸再禁台灣農產 綠委痛批：配合軍演拿芒果當祭品 15:302023/08/21 政治 名校AV女優爆紅代價「IG被檢舉到消失」發長文揭入行原因 10:252023/08/19 娛樂 總統大選最新民調超震撼！游盈隆爆「這群人」集結灌給他 09:562023/08/21 政治 《通網股》電信業偏鄉玩科技 台灣大導入「無人機」程式教學 08:482023/08/23 財經 《櫃買市場》櫃買中心配合數位產業署 推動數位新創企業接軌資本市場 10:372023/08/26 財經 大溪區長率隊宣導配合人力資源調查：不要誤會是詐騙 14:332023/08/22 生活 21歲AV女優考上台大遭酸 親上火線反擊：早就整形了 09:142023/08/17 娛樂 林百里赴台大聊AI 有一半學生在睡覺！籲高等教育加強這事 20:112023/08/26 生活 《通網股》台灣大拚ESG 啟動「綠巨人計畫」 11:582023/08/18 財經 傳林飛帆接任「月薪11萬」副執行長 台灣民主基金會回應了 22:322023/08/22 政治 《通網股》台灣大第2屆「OP黑客節」 攜員工探索黑科技 13:082023/08/15 財經 賴民調43％遭指不準？游盈隆爆「半公開秘密」：會影響結果 22:482023/08/22 政治 台灣大哥大吸收合併台灣之星 審議期延至11月7日 15:462023/08/28 財經 台灣大MyMoji全台首創 520位永春高中新生打造3D數位 13:162023/08/25 財經 前瞻計畫看顏色補助？苗縣長鍾東錦要求公布經費表列 14:122023/08/24 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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