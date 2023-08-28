27歲韓國男歌手金在煥在限定團體「Wanna One」解散後持續以個人身分活躍於樂壇，將在10月1日首度隻身來台會粉，讓台灣WIN：D（官方粉絲名）大飽耳福，擁有好歌喉的他也謙虛表示：「謝謝大家喜愛我的歌曲！很開心聽到你們說我的歌好聽，其實我也是非常喜歡！因為這些歌，都有著跟大家一起成長的點滴，所以你們可以小小期待，我將會準備最紮實的歌單與舞台演出，大家相約好了喔！」

金在煥最近推出第6張迷你專輯《JAM》，主打歌〈LUCKY！〉輕快旋律成為炎炎夏季裡的一劑舒暢涼帖，同時他也致敬已故歌手李元鎮，重新詮釋經典好歌〈為了剛開始的戀人們〉，完美的嗓音，讓粉絲聽得如癡如醉，被譽為「天生歌手」，他謙虛的表示不敢當，也謝謝大家給予支持，「因為這樣，我也一步步的產生了自信，覺得我一定可以做的更好！更要把最好的呈獻給大家！」而他也曾為了專輯做了體能訓練，原本就纖瘦身型一度從64公斤降至58公斤，讓肌肉力幫助肢體舞蹈的發揮，其認真態度也讓工作團隊敬佩不已。

「KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN TAIPEI - J.A.M（Journey Above Music）」將在10月1日晚間6點半於信義劇場 Legacy MAX登場，更多消息請上華藝娛樂官方臉書查詢。