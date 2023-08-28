蔡先生與高雄醫學大學附設中和紀念醫院團隊合影，也藉由自身經歷，鼓勵心臟衰竭病友接受心室輔助器治療。（崔正綱攝）

蔡先生展出隨身攜帶的心室輔助器。（崔正綱攝）

心室輔助器將血液由左心室引流到心室輔助器幫浦，再送回到主動脈供應身體需要的血流，可以完全替代心臟功能。（崔正綱攝）

心室輔助器將血液由左心室引流到心室輔助器幫浦，再送回到主動脈供應身體需要的血流，可以完全替代心臟功能。（崔正綱攝）

心臟衰竭病友福音！以往許多心臟衰竭病患需靠心臟移植改善，但捐贈心臟可遇不可求，54歲蔡姓男子患有嚴重心臟衰竭，因多月都等不到心臟，還伴隨全身水腫脹，嚴重影響生活。後來蔡先生聽取醫院建議改採心室輔助器植入手術，最後成功消腫，令他直言「重獲新生」。高雄醫學大學附設中和紀念醫院指出，心室輔助器治療效果與心臟移植相當，目前可以作為過渡、長期取代使用。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長羅傳堯表示，自從1967年全世界第一例心臟移植手術後，對末期心臟衰竭的最佳治療就是心臟移植。根據台灣器官捐贈移植登錄中心統計，每年僅約60至80人能幸運獲得捐贈進行移植，大多數的人往往在等待換心過程中含恨以終。

高醫心臟血管外科主任蔡峯鈞指出，透過心室輔助器將血液由左心室引流到心室輔助器幫浦，再送回到主動脈供應身體需要的血流，可以完全替代心臟功能。心室輔助器一開始使用的目的是過渡移植，來作為等待移植前的支持，隨著機器改良，第三代心室輔助器越來越多人是做終生使用，植入因年齡或其他原因無法接受移植的病人體內，終生取代心臟的功能。

蔡峯鈞表示，從美國2021年度報告發現，心室輔助器治療結果已經與心臟移植相當，一年與三年的存活率分別可以達到85％與70％，很重要的原因是幫浦的改良，病人願意提早接受手術及專業醫療團隊的照護；台灣健保也在2018年開放有條件的全額給付，讓更多需要的病人不會因為費用而猶豫接受手術，沒有等待捐贈者的困擾也不用擔心移植後排斥。

高醫首例植入長效型心室輔助器、心臟衰竭病友54歲蔡先生也到場分享心路歷程，他表示近幾年發現有心臟血管嚴重阻塞，先接受支架治療再因發生心室頻脈而放置體內去顫器，但心臟衰竭症狀持續惡化，2022年10月登錄心臟移植，因為血型為O型同時體重超過100公斤，遲遲無法等到有緣人配對心臟。

而在等待過程中，今年7月因為心臟衰竭惡化造成水腫，體重增加到116公斤，隨後聽取高醫建議，8月進行長效型心室輔助器植入手術，術後身體逐漸恢復，脫水超過15公斤，並在術後一個月內順利出院。

蔡先生表示，他以前都是病懨懨的，頻頻咳嗽、走幾步路就沒力氣，還需要有人在旁照顧，當時苦苦等不到心臟移植，還感慨認為沒機會了，經過心室輔助器治療後感覺「重生了」，身體就跟正常人一樣，還計畫幾天後要去釣魚，並稱昨天去南投玩，不需要人陪伴，臉色變好講話有力氣。

對於隨身攜帶心室輔助器是否會影響？蔡先生表示習慣就好，並期許以後想出去工作，因為病魔纏身多年來都無法工作，他也驚訝表示健保可以給付「希望推廣出去給大家知道」

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