《粽邪3：鬼門開》首周末勇奪全台票房冠軍。（華影提供）

台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪3：鬼門開》，由鄒介中擔任監製、導演廖士涵執導，集結李興文、陳博正、吳奕蓉、張庭瑚、李明倉（草屯囝仔阿倉）、許安植、劉國劭等演員主演，電影受到全台觀眾的熱烈支持，25日上映3天就開出破2700萬的票房佳績，中南部戲院場場爆滿甚至加場換大廳，勇奪全台票房冠軍。

主創團隊也兵分二路，3天全台跑透透，北部由張庭瑚和吳奕蓉領軍，中南部則有監製鄒介中、李興文、草屯囝仔阿倉、王彩樺、許安植、劉國劭等人輪番上陣，映後和觀眾見面互動，第一手接收全台觀眾的熱情回饋。有觀眾反應，以為午夜場來看就會比較有空位，殊不知現場竟人山人海，各地戲院皆傳來午夜場滿場的驚人盛況。

融合台灣民俗信仰和傳統文化的恐怖片《粽邪3》，台北場由張庭瑚和吳奕蓉出席映後，觀眾看到飾演旅社老闆娘的吳奕蓉第一反應都是嚇到發愣，讓吳奕蓉哭笑不得：「我本人應該比片中好看很多吧！」

另外，吳奕蓉也分享她把恐怖片當動作片拍的趣事，她透露電影中跟陳為民互掐脖子的那場戲，先是陳為民掐她掐到下巴瘀青，而她則是為詮釋中邪狀態，需要在鏡頭前使勁掐住陳為民，卻被導演嫌棄看起來不夠用力，下戲後讓吳奕蓉全身虛脫無力。

而在《粽邪3》中結合歌仔戲和跑酷元素的張庭瑚，詮釋「新鍾馗」的帥氣模樣迷暈全台少男少女，出席映後場場獲得尖叫聲，張庭瑚也分享收到許多觀眾私訊問他：「新鍾馗服裝在哪裡買的？」可愛反饋讓張庭瑚笑翻。