首位勇闖西班牙職業足球聯盟的20歲台灣足球選手袁永誠，新賽季效力CA River Ebro俱樂部，他透過經紀人爭取到西班牙拉里奧哈青少年足球盃賽，通過選拔遴選18位14歲以下的足球小將，30日就要啟程挑戰夢想，並將這次挑戰名為「台灣足球夢想計畫『DREAM TAIWAN』」，28日舉辦行前記者會。

袁永誠表示，西班牙拉里奧哈青少年足球盃賽僅開放16隊與賽，參賽隊伍有機會和西甲豪門皇家馬德里的青訓隊伍交手，也會有球探到場發掘人才，感謝台灣足球發展協會榮譽理事長石明謹、相信育樂股份有限公司董事長施俊豪及其他熱血的朋友們全力支持這趟行程成行。

這一趟施俊豪也會以領隊身份帶隊遠征伊比利半島，挑戰9月8日到10日的賽事，為了遴選18位小將，相信育樂股份有限公司和台灣足球發展協會，於高雄市楠梓足球場舉辦為期3天的選訓會，組成「DREAM TAIWAN夢想隊」，袁永誠和6位代表出席行前記者會的小球員，一同接受鼓勵與祝福。

石明謹則形容這段期間有如「龍捲風」，每天都火速推動事項辦理，他並分享「DREAM TAIWAN夢想隊」隊徽的背後小故事，「因為袁永誠的經紀人的家鄉盛產葡萄，表達希望我們隊徽能將葡萄列入設計元素之一，因為我很愛台灣的芒果，所以底色採用黃色。」

行前記者會尾聲，副總統賴清德也到場勉勵，表示之前參訪德國時，看到介紹台灣木蘭女足隊心中的震撼與感動難以忘懷，袁永誠是台灣足球員挑戰旅歐的起點，希望有更多年輕選手可以逐夢，自己也會全力支持足球運動。

袁永誠分享心得，鼓勵要到西班牙參加拉里奧哈青少年足球盃賽的小將。（台灣足球發展協會提供）