世界健身為會員制連鎖健身中心，主要提供會員專業健身運動器材、場地及各項有氧運動課程，以及專業教練課程服務等。公司111年度稅前純益3.68億元，每股稅後盈餘6.15元。

世界健身申請時實收資本額10億元、淨值27.24億元，公司董事長暨總經理為柯約翰，全體董事持股比例為45.57％。

《台北股市》世界健身送件申請第一上市
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