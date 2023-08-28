世界健身為會員制連鎖健身中心，主要提供會員專業健身運動器材、場地及各項有氧運動課程，以及專業教練課程服務等。公司111年度稅前純益3.68億元，每股稅後盈餘6.15元。
世界健身申請時實收資本額10億元、淨值27.24億元，公司董事長暨總經理為柯約翰，全體董事持股比例為45.57％。
世界健身事業有限公司（2762）28日向證交所送件申請股票第一上市，主辦承銷商為永豐金證券，為今年度以來第2家申請股票第一上市的外國企業，運動休閒類股將再添生力軍。
世界健身為會員制連鎖健身中心，主要提供會員專業健身運動器材、場地及各項有氧運動課程，以及專業教練課程服務等。公司111年度稅前純益3.68億元，每股稅後盈餘6.15元。
世界健身申請時實收資本額10億元、淨值27.24億元，公司董事長暨總經理為柯約翰，全體董事持股比例為45.57％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。