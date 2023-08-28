陳揆致詞時表示，行政院每年舉辦「生技產業策略諮議委員會議（BTC）」，今年已是第18屆，2017年他曾代表政府聽取BTC總結報告，2020年也應邀擔任會議引言人，因此他對會議並不陌生，也很高興看到產政學研醫界再度齊聚一堂，凝聚共識，擘劃台灣生醫產業藍圖，讓我國民眾獲得更好的健康福祉。

陳揆提到，生技醫藥是台灣重要的核心戰略產業，2016年蔡英文總統上任時，將生醫產業列為「5+2產業創新計畫」項目之一；隨著醫療技術發展導向精準健康，2020年政府將「精準健康戰略產業發展方案」列入「六大核心戰略產業」中，行政院整合跨部會資源，積極以政策、法規、輔導等面向，規劃台灣生醫產業，加速產業發展，盼使生醫產業蛻變成臺灣下一個重要的兆元產業。

陳揆指出，台灣匯聚許多頂尖的醫療生技人才，醫療品質在全球名列前茅，根據全球資料庫網站（NUMBEO）公布，台灣在「全球健康照護指標評比」中，連續4年獲得第1名；國內多家醫療院所在全球智慧醫院、數位醫療評鑑中獲得國際認可，足見台灣醫療是全球衛生醫療體系的良好典範，相信未來持續透過科技與醫療結合，將能實現所謂的精準健康「P4」：預防、預測、個人化及參與，使每位民眾均能積極管理自身健康，打造更健康美好的社會。

陳揆進一步提到，我國致力推動健康大數據，衛生福利部規劃建置數位化體系，將全國健康相關資料統合，成為醫療資訊系統。此外，未來在健保資料中，亦可把影像及相關數據結合，這將是一項促進國人健康、預防疾病及完善醫療的重要公共財。政府也希望透過疾病研究、新藥研發，發展台灣生醫產業聚落，扶育更多新創公司，吸引國外廠商來台，以照顧更多國人的健康。

最後，陳揆強調，生醫本質是人文關懷，生物醫學帶來經濟發展的同時，也要對人類健康福祉做出貢獻。台灣生醫學界研究開發的診斷設計、藥物或軟體等，均為人類健康福祉帶來莫大貢獻；BTC會議委員們的寶貴意見是政府重要的前進動力，政府將持續做為產業靠山，打造台灣成為生醫產業蓬勃發展的國家，對人類的健康福祉有所貢獻。