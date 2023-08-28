強颱「蘇拉」預計今（28）日深夜至明日清晨發布海上颱風警報，內政部長林右昌今午召開蘇拉颱風前置情資研判會議，他指示各縣市政府應提高戒備，督導所轄高風險區域，提早作好防颱準備工作。

根據氣象局研判蘇拉颱風整體結構範圍雖小但扎實，路徑的變化將成為對台造成影響的重要變數。林右昌代轉行政院長陳建仁指示，蘇拉颱風在接近台灣後的前進速度會加快，海警與陸警發布時間很接近，請各縣市災防中心應提高戒備，高風險鄉鎮盡早作好防洪準備、物資儲備、旅遊者撤離觀光景點、病患後送至收容院所等工作。

林右昌在會中特別請交通部公路總局針對卡努颱風受損的路段，預先掌握道路情形，落實監控預警機制。並請農業部瞭解南投仁愛鄉土石清運情形，回傳相關影像至中央災害應變中心，必要時提供南投縣政府協助，避免二次災害。

林右昌指出，30日為開學日，請氣象局主動通知各地方政府，以利提早研判是否停班課，讓民眾做好防颱準備。