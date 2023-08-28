因應中颱蘇拉預測路徑南修，高屏地區進入暴風圈影響範圍，內政部役政署通知，原訂於8月30日入營的海軍艦艇兵第053梯次常備兵役軍事訓練延期，調整至9月6日入營，以維護役男安全。台北市兵役局表示，將以電話和簡訊再個別通知。

兵役局表示，役男依照原徵集令所載時間、地點於9月6日集合入營即可，各區公所的役政人員也會透過電話和簡訊方式個別聯繫通知役男。

兵役局提醒，入營相關資訊如役男入營新訓中心訓練流路一覽表、應攜帶物品、軍事訓練簡介及常見問題等，請役男朋友可至兵役局網站瞭解相關訊息。