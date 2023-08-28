歌手李玟生前控訴《好聲音》節目組不公的音檔及影片流出後，點燃網友怒火，此後更陸續爆出更多節目的黑幕；對此，台歌手楊培安在社群上發聲力挺李玟，除了向主管單位申訴外，更整理出多張「證據截圖」盼有關部門能進一步調查。

楊培安在李玟疑似控訴節目方賽制不公的風波爆發後，除了在微博上曬出向廣電總局寄出申訴信件的截圖外，此後也陸續更新相關事件的最新發展，以行動力挺李玟。今(28)日稍早，他再度於微博上更新動態，曬出多張自己整理出的「證據截圖」。

只見楊培安曬出的多張截圖中，可見到其中一張為網友爆料《好聲音》私下要求選手幫忙發文澄清的對話截圖；而另幾張照片則是多名網友在《好聲音》宣布停播的貼文底下，留言支持該節目的字句畫面，其中還可見到楊培安特地將網友們發出留言的IP位置以紅框標出，幾乎都為「浙江」。

此外，楊培安也看似意有所指地寫下：「微博只壓下特定熱搜話題。」然而卻有「好聲音多位學員稱並未被收取任何費用」高掛在熱搜榜單上，讓他不忍直言：「各位看看這則熱搜在榜上多久。」

另外，也有網友認為學員們雖是受節目要求發聲，但對於事實的陳述也不見得有錯。對此，楊培安回應：「確實有，而且佔多數。但這些人通常大家連看都看不到，或者只出現在海選片花集錦中。」並且再度呼籲相關部門能進一步調查使真相浮現。