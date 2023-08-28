宜蘭縣壯圍鄉日前晚間發生罕見交通事故，1輛行駛在壯濱路3段的白色轎車，忽然被一匹馬撞上，造成右側車門板金凹陷、後照鏡毀損，馬卻僅輕微擦傷，馬的飼主稱「馬是交通工具，走在馬路上很正常」；警方表示，依道路交通管理處罰條例可處所有人300元以上600元以下罰鍰，此案已轉介調解委員會處理。

8月9日晚上10時許，43歲林姓男子駕駛白色轎車，由壯濱路3段南往北方向行駛，突然有一馬匹自馬場竄出來並由東往西橫越馬路，導致林男煞車不及發生車禍，據監視畫面顯示，馬匹撞上車後盡速跑離事故現場，所幸雙方均未受傷，警方對林男實施酒測，酒測值為零。

警方獲報後，依道路交通管理處罰條例第84條疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰；並對邱姓飼主製單舉發，已轉介調解委員會處理後續民事賠償事宜。

馬撞向白色自小客車。（宜蘭縣警察局礁溪分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林男家屬將肇事影片PO上網，網友熱烈討論，笑說「法拉利暴衝了」、「馬蓄意碰瓷」、「馬走馬路」、「馬路本來就是馬的路」、「那輛馬沒打方向燈」、「馬逆向行駛」等爆笑留言。礁溪分局提醒，如有飼養動物，應注意勿使動物自行上路，如釀事故，飼主仍須負相關刑事、行政及民事責任。

邱姓飼主受訪時說，「你的車正面撞馬，不是我們的馬去撞你車的側面」，管理的責任跟肇事責任不一樣，一定要區分！而且林男開車的過程中沒有煞車，已經構成應注意而未注意，飼主說要價70餘萬的馬不是寵物，是交通工具，出現在道路上很正常。