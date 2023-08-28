彰化縣1名楊姓駕駛，去年6月晚間開車行經大村鄉埔港路時，不慎擦撞因拋錨在路旁等待救援的蔡姓駕駛與陳姓車客，2人送醫後均傷重不治。法官認為，楊姓駕駛超車未注意車前狀況，但蔡姓駕駛未開警示也是造成車禍發生原因之一，彰化地院依過失致死罪判楊姓駕駛有期徒刑6月。

這起事件發生在去年6月某日晚間7點多，蔡姓駕駛因為車輛拋錨，與車上陳姓乘客停在路旁等待救援，不過2人一個站一個坐在車子左側，導致後方楊姓駕駛欲從故障車左側超越時，撞上2人，造成陳男身上多處骨折併血胸、蔡男則是頭部重創及血胸，經治療後因傷重均死亡。

判決書指出，案發路段缺乏路燈照明，但仍可透過車頭燈照明查明前方路況，有其他車輛發現2人閃過，認為楊男若充分注意車前狀況，應可及早閃避，避免發生車禍，但楊男並未充分注意進而採取安全措施，是發生車禍原因之一。

不過法官也認為，蔡男車輛故障臨停在南向車道上，車身已佔據車道一半，且未豎立車輛故障標誌或開啟雙黃警示燈，2人一起坐或站在車子左側，明顯顯阻礙交通，也是造成車禍發生原因之一。

法官審酌，案發後楊男立即報警處理，且坦承犯行，事後與蔡男家屬調解完成，但與陳男家屬調解條件尚未達成共識，依過失致死罪，判楊男有期徒刑6月，可上訴。