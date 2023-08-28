台北市累積4例確診登革熱本土病例，各國小、國中及高中即將在30日開學，尤其近期下雨後的濕熱環境及積水容器易造成蚊蟲聚集，台北市副市長林奕華28日前往校園巡查，提醒今年疫情快速升溫，各校不可掉以輕心，應在開學前做好防疫措施。

衛生局統計，截至8月26日晚間9時，台北市累計31例登革熱確診病例，其中境外移入27例，本土病例4例，包含大同區1例、文山區2例、北投區1例。

由於開學在即，林奕華今到文山區景興國小巡查。她表示，9、10月將迎來登革熱高峰，今年疫情快速升溫，不可掉以輕心，提醒學校開學前落實防疫措施。

教育局表示，校方除定期巡檢校園積水容器等處，也在8月2日配合健康服務中心完成校內登革熱及腸病毒防治檢視，清理校園內生態池及景觀池、清刷操場青苔，8月25日及27日進行全校園病媒蟲害防治消毒，包括遊戲區、幼兒園、樓梯間、植栽區等，並預計於返校日及開學日進行大掃除及登革熱衛教宣導。

教育局提醒，家長及師生自登革熱流行地區返回，可進行自我健康監測14天，若遭蚊子叮咬且出現發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛、嘔吐、皮疹等疑似症狀應盡快就醫，也會請各級學校提高警覺，定期巡檢校園環境，並針對潮濕及植栽密集處落實清消，清除積水容器、刷洗盆栽底盤，一同杜絕登革熱。