橘子行動支付公司減資31.25％ 彌補虧損 20:352023/08/28 工商 何英煒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遊戲橘子（6180）公告表示，旗下轉投資的電子支付公司橘子行動支付28日召開臨時股東會，通過減資事宜，決議減資2.5億元，減資幅度31.25％，減資後實收資本額為5.5億元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《光電股》臉上有光 群創減資重新掛牌漲逾4% ESG永續高股息報酬指數成分股 增刪各6檔 《文創股》遊戲收入貢獻度下滑 橘子第2季每股盈餘0.38元 #橘子 #減資 #行動支付 #彌補虧損 #遊戲橘子 也許您會感興趣 推薦閱讀 導入行動支付小規模營業人停止租稅優惠情形 18:052023/08/02 財經 丁特贏了！ 遊戲橘子遭法院認證「廣告不實」判賠784萬 19:442023/07/21 社會 大甲商圈鼓勵民眾使用行動支付 落實節能減碳 17:432023/08/21 財經 中信產辦減資30億元 6月底RBC已在法定標準以上 20:322023/07/26 財經 遊戲公司傳奇 公告完成減資4成 13:262023/08/22 財經 萬事達卡攜手支付寶 入境中國暢享行動支付 14:582023/06/21 財經 「天堂M」廣告不實重罰200萬元 遊戲橘子公司提告遭駁回 17:522023/08/24 社會 李國毅愛妻PO「性感激短裝」演唱會秀不科學超細鉛筆腿 17:082023/07/30 娛樂 百貨行動支付潮 銀行合作後簽帳金額七成用「Pay」 18:542023/08/08 財經 土銀攜手中山附醫 首創台灣Pay繳醫藥費 19:042023/08/28 財經 《半導體》現金減資上市前 天鈺躍回季線 13:182023/08/28 財經 《文創股》丁特告贏 遊戲橘子嚴正重申絕無廣告不實 17:392023/07/21 財經 《金融》高股息30指數納入 3金融股拚行動支付＆疫後商機 08:582023/07/20 財經 台中鍋烤節百萬票選 上半場4大領先店家出爐 23:542023/08/02 財經 「嗶」消費行得通？行動支付營業稅1％優惠 約1.6萬小店家適用 15:422023/08/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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