雙幣卡最強大的優勢在於，民眾在外幣貶值之際，可先透過網路銀行購買即期外幣存放於外幣帳戶，再利用雙幣信用卡於海外刷卡，就能直接以外幣存款帳戶餘額支付外幣帳單，免除匯差風險。觀察市面上各家雙幣卡提供的現金回饋，國外消費都有1.5%回饋起跳的水準，如玉山雙幣信用卡免收海外交易手續費1.5%，永豐幣倍卡則提供2%回饋，兆豐銀行則提供海外2.5%現金回饋無上限的回饋。

國內首家同時發行日圓及美元雙幣卡為兆豐銀，該行表示，今年1到7月的發卡量已較去年同期增加198%，日圓的刷卡金額更是成長750%，雙幣卡的每卡月平均交易金額更是全行有效卡的4倍之多，顯示雙幣卡客群的含金量之高。另外，今年新申辦雙幣卡的民眾，平均年齡層更由過去的50歲大幅降低到40歲。

究竟刷雙幣卡可以省多少？兆豐銀舉例，以民眾旅日最愛買的合利他命EX為例，在BicCamera購買一瓶售價6580日圓，A君持一般信用卡購買，B君則持兆豐雙幣卡購買，當回國後，若日幣匯率已漲到0.25，則A君等於得用當時的0.25匯率支付，相當於得花台幣1645元；反觀B君早前已在日圓匯率0.21時換好日幣放在戶頭，雙幣卡可以直接從日幣帳戶扣款，等於只需花1,382元，直接就比A君省下了263元台幣，加上兆豐雙幣卡還可再倒賺1%現金回饋。