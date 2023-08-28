鴻海創辦人郭台銘今（28日）宣布以總統參選人身份投入2024大選，引發熱議。《中時新聞網》當天派出《街頭大聲公》節目小組訪問民眾意見，不少人表示「最好是整合，整合的話大家來才有得拚」、「他有說他願意輸了就讓給侯友宜啊，沒有誠信當什麼總統」、「這個社會不是他有錢就是老大」、「他有錢就任性啊」、「如果沒有合作，保證是賴當選」、「除非到時候有棄保效應」、「民眾知識高的話，民調很難講！」

街頭民眾表示「我沒有意見啊！（藍營要整合？）一定困難！他有他的看法了，我們尊重他的意見。相當困難了，幾乎不可能，整合不起來的！」

【街頭大聲公】郭台銘參戰「政黨輪替無望?」 街訪民眾火大轟「不是有錢就是老大」 @ChinaTimes

也有人說「不認同！他如果是真的是熱愛中華民國的話，不應該這樣子做，因為這樣子絕對不可能選上嘛！對不對？他變成是一個攪局！他雖然是在商業上是一個很成功的企業家，可是我覺得他對政治這一塊真的是，有點讓人不太能夠認同了！我覺得他沒有誠信，他當初已經答應良性競爭，民調最後他輸了。他有說他願意輸了就讓給侯友宜啊，那你今天不但不幫他，還要扯他的後腿？這種人沒有誠信，當什麼總統？不行！」

談到整合「當然現在困難了！因為我們藍色的給人家搞得亂七八糟的，我覺得最後當然最主要是看柯文哲跟侯友宜啦，他們兩個如果夠強的話，不管其中哪一個夠強的話，可能看他會不會知難而退吧？但是我覺得是有點困難，因為郭台銘的那種梟雄的個性哦，反正有錢就任性的？這個社會不是他有錢就是老大！不是這個意思了。」

不少人認為「郭啊，我覺得他的聲勢現在愈來愈弱了，所以我認為他沒有機會了！」、「最好是整合，整合的話大家來才有得拚」、「你要民進黨下架，勢必三個人要合作，如果沒有合作，保證是賴清德當選」、「就看自己心態的問題啊，你要有這高瞻遠矚那個眼光，眼睛要看遠不是看近」、「他就破壞自己的誠信、承諾，還是應該要支持侯友宜啊！對不對？否則你會成為罪人」、「郭台銘他有錢啊，有錢就任性啊！」

關於下架民進黨「如果最後沒有整合成功，那當然就讓就賴當選，除非到時候有一個棄保的效應啊」、「當然便宜了賴清德，一定的，百分之百」、「沒有（整合）成功的話。賴清德一定最高興的」、「那也不一定，如果民眾知識高的話。程度稍微高一點，不見得吧？我是希望說如果民進黨的人也有體會，不一定很多人都要投他，民調那種東西很難講！」