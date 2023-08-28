鴻海創辦人郭台銘今（28）日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨賴清德可以「躺著選」了；而藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳都批評郭作為。而最近有一份最新的民調指出，對於郭台銘宣布參選2024總統大選，在四腳督之中，竟有56％的網友支持「柯文哲」，引發討論。

YouTube頻道《三立新聞網SETN》28日對於「鴻海創辦人郭台銘宣布以總統參選人身分投入2024年總統大選，賴清德、柯文哲、侯友宜、郭台銘4位總統參選人，你支持誰？」進行網路民調，截至28日晚間21時止，已有10萬人參與投票，有20％的網友支持「賴清德」、有56％的網友支持「柯文哲」、有6％的網友支持「侯友宜」、有10％的網友支持「郭台銘」、有9％的網友則是「沒意見」。

而參與該份民調投票的網友則表示，「支持柯文哲」、「台灣需要一個認同本土意識的總統」、「民眾需要的是真正為了服務的公僕官員，而不是整天惡鬥、利益分割、官商勾結的政客」、「台灣需要真正想要解決問題和解決產生問題的人」、「請大家都要記得去投票，這樣柯文哲逆轉勝的機會才會更大，讓我們一起努力，把柯文哲送進總統府，從台灣的政治源頭徹底改變台灣政治現狀」。