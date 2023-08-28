愛立信RedCap軟體解決方案將於今年11月推出，無須增添新的硬體設備，不僅能節省成本，還能推動更多5G應用場景。RedCap擁有降低設備平台複雜性、大小和能力的特性，除了提高創新和既有5G案例的性能，更能以具成本與節能效益的方式實現可穿戴、工業感測器等多元應用。