愛立信RedCap軟體解決方案將於今年11月推出，無須增添新的硬體設備，不僅能節省成本，還能推動更多5G應用場景。RedCap擁有降低設備平台複雜性、大小和能力的特性，除了提高創新和既有5G案例的性能，更能以具成本與節能效益的方式實現可穿戴、工業感測器等多元應用。
愛立信攜聯發科完成RedCap互通性開發測試 促5G設備進入市場
通訊設備大廠愛立信28日宣布，攜手聯發科技完成RedCap互通性開發測試，將有助於更多類型的5G設備進入市場。
通訊設備大廠愛立信28日宣布，攜手聯發科技完成RedCap互通性開發測試，將有助於更多類型的5G設備進入市場。
愛立信RedCap軟體解決方案將於今年11月推出，無須增添新的硬體設備，不僅能節省成本，還能推動更多5G應用場景。RedCap擁有降低設備平台複雜性、大小和能力的特性，除了提高創新和既有5G案例的性能，更能以具成本與節能效益的方式實現可穿戴、工業感測器等多元應用。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。