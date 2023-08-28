近來諸多國際外賓訪台，讓台灣在國際間能見度大增，但美國前國務卿蓬佩奧3月造訪離台後，卻傳出有收取演講費、贊助費等資金，引起爭議，而外交部112年度將擴大推動邀請外賓來訪，預算規模從3.7億多元暴增5600萬元，達到約4.3億元，再度掀起討論。對此，前立委郭正亮28日就表示，「我們外交部的預算，事實上不斷地在增加，而蔡政府執政7年掉了9個邦交國，2023年是破紀錄，我們2014年的外交部預算是222億，到了2023年變成304億」，引發討論。

郭正亮28日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我們外交部的預算，事實上不斷地在增加，而蔡政府執政7年掉了9個邦交國，等於是援外的預算改為非邦交國交往的預算，事實上2023年是破紀錄，我們2014年的外交部預算是222億，到了2023年變成304億，當然台灣的外交本來很多都是金錢外交，只是以前是用援外的方式，現在用邀請貴賓的方式，總之就是我們並沒因為掉了邦交國，然後就忘了用錢來做外交」。

郭正亮強調，「我覺得吳釗燮要說清楚，以前2014年只有222億，還要包括援外，現在都邀請貴賓來，然後要配合媒體造勢，我們外交部運作的方式已經大幅改變，以前援外實質項目的投資、協助，現在大幅減少，現在都變成是邀請人家來台灣，媒體就做大，這當然就要給電視台一些文宣預算」。

郭正亮最後更說，「我相信文宣預算一定是大幅膨脹，因為他現在有一點把外交轉為大內宣，甚至還包括在國外的媒體登一大堆東西，現在整個花費已經不一樣了，這樣對外交有實質的幫助嗎？這要做全面的檢討，我們的外交沒有省錢，實質是花更多錢」。