郭台銘今（28）日上午10時召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布以總統參選人的身分，投入2024總統大選，全面展開連署以取得參選資格。台北市長蔣萬安貼一張與侯友宜合照，表態力挺侯友宜，並引用國父孫中山對聯送給侯友宜：「安危他日終須仗，甘苦來時要共嚐」！

蔣萬安在臉書指出，他眼中的侯友宜是，衝向有槍聲的地方，公而忘私只看民眾福祉；鐵腕執行正確政策，無懼利益團體外部壓力；奉行可貴的操守，與貪瀆、犯罪勢不兩立；培養青年接班，持續為公共事務注入新血。

蔣萬安直言，這是他支持侯友宜的原因，也是推薦給全體國人的理由。他強調，在重返執政的道路上，最大關鍵在於大家要團結一致，力挺正義的一方。

蔣萬安也送一句話給侯友宜以及所有抱持同樣信念的人們：「安危他日終須仗，甘苦來時要共嚐」，一起拚、一起改變，重返執政，不會太遠。

侯友宜也留言回應，面對國家當前的困境，兩岸兵凶戰危、人民生活困頓，已經到了必須改變的時刻；不論前方有多少險阻，他都會不忘初心，全力以赴。

侯友宜強調，這一戰，為的是國家安定繁榮、人民更好的生活，大家攜手同心，一定會成功！國民黨主席朱立倫也回應，「謝謝萬安！讓我們團結一致！一起拚！一起改變！加油！」