區塊開發選商在去年12月選出6開發商、7風場，獲配總共3GW裝置容量設置離岸風電風場，規定開發商要在6月30日完成與經濟部簽訂行政契約、繳交履約保證金，才算完備相關程序。由於有部分開發商在第一個簽約期限時，考量專案財務規劃、履約保證金繳納、契約文件簽署作業等簽約前置準備作業，希望能展延申請簽約時限；經濟部也將前置作業展延2個月，也就是8月30日。

CIP的渢妙離岸風場28日宣布，已提交總額新台幣10億元之銀行履約保證函正本至經濟部能源局，完備行政契約簽署申請程序。CIP台灣區董事總經理許乃文表示，渢妙風場於第三階段首輪選商獲排序第一位，在財務能力、技術實力、以及國產化程度均贏得最高評價。

CIP指出，渢妙風場兩年來積極與具綠電需求之企業進行企業購售電合約（CPPA）協商，目前進展堪為正面。渢妙風場之主要供應鏈採購合約完整度高，對計畫成本支出、零組件製造及風場施工期程之掌握度高，CIP對於渢妙風場2027年如期併網深具信心。

由於外界相當關心經濟部離岸風電區塊開發3-2期選商規則，風電開發商們也提出呼籲。CIP建議，為訴求開發程序之公平性，政府於8月30日行政契約簽署申請截止後，立刻釋出第一期未簽約風場容量，更強烈呼籲，政府按往例循正式管道與業界進行充分討論、制定第二期選商規則，包括召開正式意見諮詢會議、採納書面提交之具體建言等，以減少不必要的揣測與推論，有損產業意見之整合。

對此，經濟部官員表示，3-2期選商草案目前正在洽詢外界意見中，至於是否會有放棄3-1期將無法投入3-2期的除外規定，官員強調，仍在討論中，預計最快在9月底公布、拚明年3月如期進行交件選商。