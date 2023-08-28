PayEasy此次瞄準中秋檔期，主打百貨龍頭新光三越電子商品禮券、與42款「新光三越嚴選」宅配禮盒，且祭出電子商品禮券0序號處理費、宅配禮贈品滿萬送千等限時優惠。

PayEasy禮贈平台鎖定每年規模400億以上企業禮贈品採購市場，與新光三越、肯德基、必勝客、康是美、東森購物、小林髮廊、PChome等業者，共發行37款獨家電子商品禮券。

因應中秋檔期，PayEasy禮贈平台線上獨家銷售13款面額自100元到10000元不等的新光三越電子商品禮券，同時提供42款「新光三越嚴選」宅配禮盒，包括台北文華東方酒店雅閣手工月餅、資生堂 Parlour 甘納許可可禮盒、豐隆士多中秋乾式熟成肉品禮盒等。

PayEasy表示，整體價位落在新台幣700-3800元之間為最熱門的企業禮贈品價格帶。

除了獨家供應新光三越等電子商品禮券、「新光三越嚴選」禮盒外，今年中秋檔期，邀請美心月餅、奇華餅家、胡同燒肉、里山十二食等9大品牌、20多項應景宅配禮品加入供應行列，連同新光三越嚴選，有多達60款宅配贈禮供企業選購。

企業採購禮贈品，可由PayEasy依照收禮者自行填寫的地址，一一派送到收禮者收禮地址，讓企業送禮也可以像網購一樣輕鬆方便。

PayEasy總經理李易騰說，禮贈平台購買流程，主要對應企業採購的需要，且在系統上已預設數量折扣，企業客戶在批量採購時，即可在購買流程上看到折價效果。PayEasy福利網擁有36萬件上架商品，客戶有任何贈禮需求，可接受客製訂單，由PayEasy協助規畫贈禮內容，另一方面該平台沒有最低採購數量門檻，即使只選購一件也會出貨，以對應各種贈禮情境的彈性需求，非常適合企業員工福利、行銷贈禮、CRM等用途。