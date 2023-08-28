國民黨總統參選人侯友宜今天下午到彰化縣員林市建大輪胎公司參訪，會中侯友宜說，當總統最重要的是把國家顧好，把兩岸氣氛弄好，彰化縣大家長王惠美也說，彰化一直被耽擱，希望侯友宜市長若選上總統一定要幫彰化解決。

侯友宜28日下午在彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯、立委參選人鄭俊雄等人陪同下，參訪員林市建大輪胎公司，建大總裁楊銀明親自為侯友宜介紹建大的產品和未來發展。

座談中侯友宜表示，當總統要面面俱到，要把國家安全顧好，讓兩岸氣氛和諧，否則人家就不敢進來，已經有很多企業被「美國去中化」連累，包括股神巴菲特投資的台積電也是一怕，40多億就抽走不投資了。

侯強調，要選總統正派與清廉只是最基本的，做事要有魄力不能只有口號，未來2035要低碳，2040還要無煤台灣，他認為要先解決能源問題，才會有國際競爭力，因此要用核電來減少碳排，讓供電又便宜、又穩定。

彰化縣長王惠美說，溪州99公頃的工業用地都環評過了，還進入開發階段，但中央一句話就把工業區取消，等她上任已經開標完在施工了，縣府反倒賠1億多元，後來說要做智慧農業科學園區，結果中央又說要先做桃園，又讓我們彰化耽擱了，導致彰化許多大廠只能外移擴廠。

王惠美還提到人口外移問題，她說二林精密園區都到二階環評了，只要環保署通過就能開發，結果從2020至今大會都沒開過一次，一耽擱就是3年多，現在土地已經從原本5萬元漲到10萬元以上，無形中增加企業負擔，盼侯市長選上總統一定要幫彰化解決。

侯友宜強調，台灣要團結進步，地方發展最重要，包括王惠美提到的產業園區、工業區能增加就業，讓孩子回鄉，結果被中央一卡卡3年，強調交通發展也很重要，包括台中的捷運綠線延伸彰化等等，只要他當總統就會全力協助。