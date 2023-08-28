2023年第2次全國羽球排名賽8月28日起至9月7日於台北體育館展開，這項賽事是台灣年度最高級別的羽球個人賽事，也是乙組選手晉升甲組球員的唯一管道，而本次甲組球員的最終成績，將成為2024巴黎奧運代表培訓隊遴選依據，選手們努力奮鬥、爭取晉級機會。

台灣羽球好手在2023年創下不少佳績，除了青少年代表隊在國際賽場上奪金摘銀，不少好手世界排名也都大躍進，連帶吸引羽球選手前來挑戰甲組資格，今年的第2次排名總參賽人數逼近2000人，超過上千名乙組選手參戰，甲組賽事更是吸引不少知名選手們前來爭取奧運參賽資格，包含男單王子維、李佳豪、廖倬甫，女單林湘緹、宋碩芸，男雙柏禮維／張課琦、李芳任／李芳至，混雙邱相榤／林筱閔、胡綾芳／楊博軒等優秀好手們，都將背水一戰，也進入明年2024巴黎奧運中華培訓隊作準備。

2023年第2次羽球排名賽，中華羽協為了服務廣大的球迷朋友，提供即時比分系統，讓無法到場支持的觀眾們掌握最新戰況，並邀請博斯運動二台提供9月3日甲組決賽的全程轉播，達克運動Youtube則是提供9月2日、3日、6日、7日共4天、4個場地的直播服務。