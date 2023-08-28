鴻海創辦人郭台銘今（28）日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨賴清德可以「躺著選」了；而藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳都批評郭作為。對此，前立委沈富雄28日就表示，「藍營內的亂臣賊子，如果都歸隊了，明天侯友宜的民調就馬上跟柯文哲拉開，對郭台銘連理都不要理，讓他自討沒趣」，引發討論。

沈富雄28日在廣播節目《POP大國民》中表示，「我很看得起侯友宜跟國民黨，藍營內這四類亂臣賊子，郭董藍、韓粉藍、牛鬼蛇神藍，以及孤臣孽子藍，不管他們的動機如何，他們會想今天郭台銘造成這個情勢，如果再不歸隊，那故國不堪回首月明中也沒有了，這是最後一刻一定要歸隊，除非要讓國民黨死掉」。

沈富雄強調，「這些人現在要歸隊，就是要歸隊的徹底、有熱情，不要三心兩意、心不甘情不願的歸隊，如果都歸隊了，明天侯友宜的民調就馬上跟柯文哲拉開」，沈富雄最後強調，「柯文哲沒有分區立委，是一人政黨，藍營歸隊後一下子就把柯文哲遠遠地拋開了，再努力三個多月，就會形成藍綠對決，今天我要勸朱立倫，對郭台銘連理都不要理，讓他自討沒趣、自生自滅，什麼見面喝咖啡，都千萬不要！」