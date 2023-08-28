鴻海創辦人郭台銘今（28）日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨賴清德可以「躺著選」了；而藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳都批評郭作為。對此，前立委郭正亮28日就表示，「郭台銘始終有一句『讓大哥先當四年』的潛台詞，然後你的民調又最低，這樣怎麼會說參選是為了整合？」引發討論。

郭正亮28日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「因為他的民調四腳督始終是排第四，所以你說你代表主流民意真的是蠻怪的，不然你就先拋磚引玉，向另外兩位呼籲說，我們三個人都不一定要選正的，我就定個時間點，到時候誰民調最高我們就支持他，如果這樣就是有胸襟」。

但郭正亮更指出，「但郭台銘始終有一句『讓大哥先當四年』的潛台詞，然後你的民調又最低，這樣怎麼會說參選是為了整合？事實上你就是為了你要參選，但你會上嗎？如果你民調到最後不是第一，你會不會上？你會不會祝福別人？這就是大家要問的」，郭正亮也坦言，「你跟侯友宜初選輸了，又不認、又寫臉書要支持侯友宜、又不算數，到時候國民黨也會去抓誰幫他連署，一個一個抓出來就是綠底的」。

郭正亮最後強調，「郭台銘你民調三個月以來都是這樣，參選民調拉抬的難度極高，民調要暴升一定要有意外的驚喜，你不是，民調會暴升我難以想像」。