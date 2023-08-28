「灩月」寶島鳳梨酥月餅禮盒，內含土鳳梨酥9入和鮮橙包種茶、蘋果草莓紅茶3包，售價1080元。(國泰飯店觀光事業提供)

國泰飯店觀光事業今年推出的2款中秋禮盒，不管是外觀包裝設計和糕餅口味，皆融合中西特色，禮盒設計具質感。(國泰飯店觀光事業提供)

疫後第一個中秋節，送禮需求強勁，國泰飯店觀光事業今年匯聚旗下所有飯店品牌，以「皓月熠熠．月光灩灩」為題，推出「潮月」經典廣式月餅禮盒和「灩月」寶島鳳梨酥月餅禮盒搶市。8月31日(含)前預訂付款，即享85折優惠，而「AMAZZING CLUB」會員還可獨享8折好康。

華人習慣在逢年過節送禮表達心意，每年的中秋佳節，烘焙業者無不費盡心思推陳出新，從月餅口味和其他內容物，甚至禮盒包裝都十分講究，比口味、拚吸睛，就是要全力搶攻節慶送禮商機。

國泰飯店觀光事業今年推出的2款中秋禮盒，不管是外觀包裝設計和糕餅口味，皆融合中西特色，還加入自家咖啡品牌「Cozzi Café」咖啡濾掛包與果乾茶，搭配中式糕餅享用，送人自用皆宜。「潮月」經典廣式月餅禮盒嚴選東方最具代表性的廣式月餅，以特製配方製成甜而不膩的烏沙紅豆、雙重口感的金鑽鳳梨核桃、甜度適中的棗泥桂圓3種口味，甜鹹兼具保存最傳統風味。搭配人氣咖啡，售價1680元。禮盒星空靛藍與亮橘的跳色搭配，加上低調內斂的線條設計，沉穩有質感，適合企業贈禮。

另一款「灩月」寶島鳳梨酥月餅禮盒，將新鮮鳳梨和冬瓜糖細細熬煮，完美封存於酥皮中，酸甜風味搭配清新的鮮橙包種茶、香醇蘋果草莓紅茶，輕盈香氣在口中散開，更襯托出土鳳梨酥的微甜口感，滋味豐富。而「灩月」禮盒的亮粉色和緞帶手提設計，讓禮盒在不同角度呈現出多種色澤，顛覆傳統的閃亮色澤，時尚又吸睛。

「潮月」和「灩月」2款中秋禮盒在全台和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及線上商城皆可購買，8月31日前預訂並付款即享85折優惠價；「AMAZZING CLUB」會員則提供不限期間的8折獨享折扣。