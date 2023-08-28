鴻海創辦人郭台銘今日宣布參選總統，恐會衝擊在野選情，民眾黨主席柯文哲已多日未有公開行程，但柯、郭明日都將出席台北市計程車駕駛員職業工會普渡餐會。台北市計程車駕駛員職業工會理事長鄭釧義表示，雙方都有答應出席，兩人將安排同桌共餐，但不一定會坐在鄰座，也有人可能提早離席。

鄭釧義說，工會提早數月就約郭、柯參與，邀請郭主要是因為他有捐贈疫苗，對計程車業者幫助很大，柯上次則有以市長身份參與，這次也再度邀約，現場大約席開100、200多，將安排郭、柯坐主桌。柯辦也證實柯將到場，但不確定是否會和郭碰面。