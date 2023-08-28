烏克蘭從6月份發起反攻作戰，如今已經2個多月，由於並沒有重現去年的「哈爾科夫大捷」那樣，幾千平方公里與重要戰略地點的收復，使得許多西方評論家變得相當悲觀，甚至北約高級幕僚都提出「烏克蘭可以思考放棄反攻、加入北約」的想法。不過美國西點軍校助理教授卡爾柏格(Jan Kallberg)認為，這些悲觀主義者的看法是錯的，烏克蘭取得重要進展，他們離勝利只有一步之遙。

許多觀察家認為，烏克蘭的南方戰線並不順利，80多天的戰鬥後，他們離重要交通樞紐梅利托波爾（Melitopol）仍舊相當遙遠，至少還有50英哩(80公里)的路程，這意味著戰爭還要再拖延下去。

卡爾柏格說：「這是完全錯誤的！分析人員會查看烏克蘭南部的地圖並了解距離，但是戰略謀劃者會看到距離之外的東西。要碾壓俄軍，絞殺前線工事的部隊，並不需要再前進50英哩(80公里)。只要再前進10英哩(15公里)就可以了。」

卡爾柏格認為，8 月 22 日左右，烏克蘭軍隊收復了了距離亞速海約 90 公里羅博蒂(Robotyne，也稱羅博季涅)，是這場反攻作戰的重大成就，甚至可能關鍵轉折。

從這裡(羅博蒂)開始，烏克蘭人只需要再前進 10至15公里，就能火砲瞄準俄羅斯東西向的運輸路線，這段公路線對俄羅斯軍隊的作戰能力至關重要，如果烏克蘭能夠封鎖這些公路和鐵路，俄羅斯軍隊就很難繼續戰鬥。

當然，這並不容易，但我們有理由相信這可以辦到。首先是烏克蘭有M142「海馬斯」（HIMARS）高機動火砲火箭系統，以及M270「馬爾斯」（MLRS）多管火箭系統，這些227公釐的火箭彈射程約為80公里至90公里。其後是北約155公釐規格的各種火砲，包括M109、M777等，它們的射程40公里。這些火砲的的射程都比152公釐的蘇式火砲遠程得多，蘇式火砲的射程約20公里。

當然有人會說，從地圖上來看，烏軍收復的羅博蒂離亞速海超崩90公里，還是超過北約遠程武器的射程，但我們要知道，俄羅斯的交通線並不是沿著亞速海沿岸的沙灘延伸，而是在內陸延伸，因此更接近烏克蘭的前線。M14公路為東西走向，大體與海岸線平行，距海岸約7公里至10公里。附近是更廣闊的後勤走廊，俄羅斯人在那裡設置了補給和彈藥堆、燃料倉庫、高層指揮所、預備隊和後勤鐵路樞紐。

烏克蘭人每向前收復一寸，這條後勤走廊就會變得越來越窄。一旦上述俄羅斯資產進入烏克蘭火箭與火炮的射程範圍內，俄羅斯指揮層將面臨一個極度困難的抉擇，他們的部隊都處在轟炸打擊的威脅下，如何繼續維持梅利托波爾以西的行動？

有人說，隨著冬季臨近，烏克蘭收復作戰的時間就愈短，但是天候問題對俄軍同樣糟糕，特別是當梅利托波爾以西的後勤狀況，處在隨時斷絕的狀態時，俄軍將面臨去年秋天，第聶伯河西岸(赫爾松州府附近土地)發生的情況那樣，即使當時俄軍堅持不退，但是經過一個月，他們也被迫承認現實，不是冒著大規模部隊投降的風險繼續戰鬥，不然就是自己主動撤退。無論哪種方式，從俄羅斯到克里米亞的所謂陸橋都將被切斷。

所以俄羅斯指揮官不會認為他們背後有90公里的安全空間可以玩。他們唯一的安慰是，烏克蘭人目前還沒辦法把機動多管火箭與火炮部署在戰區的前沿；烏克蘭人考量的是，這些火砲單位相當珍貴，必須在前線後方 10 公里至 15 公里的安全位置使用。

因此，雙方的作戰指揮官都會知道這樣一個算式：如果烏克蘭軍隊距離亞速海90公里，多管火箭炮的最大射程為90公里，那麼他們再向南推進10公里，才有足夠的安全距離可供部署，這也是烏克蘭目前正在奮鬥的目標。

一旦他們走到關鍵地點，就會出現「骨牌效應」。所有東西向的公路、鐵路，都將火箭、火砲的射程範圍內，屆時，俄羅斯民間運輸公司將不再敢走這趟死亡公路。

還有其他問題，那就是克里米亞。要是烏克蘭的火砲封鎖M14公路，這意味著克里米亞只能從刻赤大橋或海上提供補給，那是遠遠不夠的。到那時，克里姆林宮將不得不做出醜陋的選擇，克里米亞250萬人口在即將到來的冬季遭受嚴重的物資短缺，以及軍隊的補給短缺。那麼，克里米亞的俄羅斯人會如何反應？我們不知道，但是以去年的類似情況，必然會出現大量平民外逃的情況。克里姆林宮必然很難接受這樣的消息。

這所有這一切都在我們眼前隨時發生。當然，現在還沒有走到那一步，所有成敗都集中在羅博蒂和其他前線地區的 7~10 公里推進距離。一如既往，戰鬥和死亡將由烏克蘭人承擔，但西方絕對必須確保有足夠的火箭炮系統、彈藥等支援與補給，才能完成這項工作。