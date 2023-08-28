大陸31歲民謠歌手柳爽畢業於人民公安大學交通管理工程系，他父親是軍人，母親是教師，從小就在軍營長大，畢業後曾在上海擔任刑警，後來他為了音樂夢想辭職，近年他發行不少歌曲，知名度逐漸提升，不過卻有一名網友爆料被柳爽當成炮友，怒罵柳爽「多行不義必自斃」。

正妹「徐琳taylor」日前在網路上爆料，和男歌手柳爽2017年就認識，當時柳爽還在當警察，她認為兩人是交往關係，但每次提起兩人關係就會吵起來，柳爽會用不理不見的方式懲罰她，她之後就再也不敢提，兩人也就和好了，對方經常會主動找她，雙方都會互相請客，柳爽曾表示把女方當朋友，低谷期時女方會陪伴他，女方表示曾問過柳爽是否把她當炮友，「他很生氣，告訴我對我是有感情的，對我也有依賴，他確實非常非常擅長和女生裝無辜及賣慘，以此讓女生心軟」。

徐琳表示如果不是柳爽怕她影響事業急於撇清關係，她可能還意識不到，「畢竟成年人之間發生關係是自願的，但我的前提是因為愛，我也明確表達過」，同時透露因為愛被柳爽拍下親密影片。還有其他女網友爆出柳爽吃軟飯，靠18歲女生付房租，強迫女性發生性關係，還疑似表達想三人發生關係的想法，目前柳爽尚未回應。

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