日本漫畫家田口雅之作品《生存遊戲》曾掀起一陣「大逃殺」熱潮，日前也在漫博以《大逃殺 Battle Royale》為名重新推出典藏版。但此書過去曾被高中教官檢舉，因媒體喧騰一時而成為禁書。該作品中雖有學生遭政府軍逼迫自相殘殺，充滿種種血腥、暴力及腥羶色情節，但在漫迷心目中仍有相當地位。粉專「Comic名作復活」近日提起這部作品，沒想到有當年的高中生爆料被教官抓包沒收的始末，引發網友一陣熱議。

「《大逃殺／生存遊戲》封印18年後重見天日！」Comic名作復活27日發文提到，回到2004年，因為某高中教官沒收到學生的《生存遊戲》漫畫，而引起了軒然大波。原本長鴻是計畫等明確分級制度出來後繼續出書，但後來的社會氛圍讓他們決定封印此書，「我的心也就這樣留在了2004！」他強調，如果你看過電影版的《大逃殺》，那麼田口雅之的漫畫版絕對會讓你更喜歡！感謝長鴻編輯部的不離不棄，終於在去年提案成功，「讓當年一直停在第10集無法完結的我，能有如願以償的一天！」

沒想到這篇貼文竟釣出當年被沒收漫畫的學生分享回憶「我們班搞的，想不到我可以名留台灣漫畫史了！」在粉專敲碗下，該網友道出當年故事「我記得是租的，然後被教官抓到，好死不死沒收的那本是有色誘情節的那集，教官回去後翻了一下整個震驚，就打電話去檢舉了。然後教官還抱怨說現在孩子都看這種重口味的，好歹看一下正常一點的漫畫？譬如安達充、高橋留美子」讓粉專看了笑回：教官那麼懂。

網友表示「可是我比較喜歡看開司（藤原龍也）演的電影版耶！比較逗」、「漫畫版真的是最好看，比小說跟電影好（口味重）」、「CLAMP的《X》也是，在日本娛樂事業很容易受到極左或極右派的壓迫或社會與論就停止」、「比起其他漫畫而言也沒有特別血腥，不知道是在禁什麼的？看過《彼岸島》就知道什麼叫噁心」、「畢竟2004年算民風純樸，以現在眼光根本大驚小怪了吧」、「42位同學，果然是那年代才有的數量」。

該網友還提到，「順便說個番外篇，我當時帶了《烙印勇士》去，一樣被沒收，然後那時18禁的標語很小，而且我記得前十集吧不是限制級的，不確定是哪一集才突然變成限制級，剛好被沒收的是已經標註限制級的集數，教官詢問我，嚇得我趕快解釋我也不知道為什麼買一買就突然變限制級了，前面幾本都是普遍級的。幸好我平常表現還行，後來教官有還我書。至於後來18禁標章變超大我就不知道有沒有關係了？」