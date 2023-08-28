日本排放核處理水，引發南韓與中國民眾恐慌性囤鹽，據經濟部掌握，台灣近日以全聯、家樂福的鹽巴產品銷量增加最多；經濟部今天表示，已協調台鹽與賣場建立單一聯繫窗口，以更有效率補貨及進貨。

日本排放核處理水，引發南韓與中國大陸民眾恐慌、爭搶囤鹽。台鹽昨天表示，通霄精鹽廠產能足以供應全台民眾食用所需，民眾切勿人云亦云，造成不必要的恐慌與囤鹽。民進黨立法院黨團今天要求經濟部查察是否有囤鹽、搶賣情形，保障消費者權益。

據經濟部掌握，全聯25日至27日有大量購買現象，消費者多購買台鹽碘鹽系列產品；家樂福雖無特定品牌銷量異常，但適逢中元檔期及近期媒體報導影響，消費者有購買量增加情形，突發需求增加，偶爾補貨上架不及，但庫存及進貨無虞。

愛買、楓康、美聯社則是銷量稍有提升，但進貨及庫存都正常。

經濟部表示，今天已協調台鹽與有需求賣場，建立單一聯繫窗口，由台鹽提供快速調貨補貨的服務；目前有設窗口的為全聯、家樂福，因其近日台鹽碘鹽銷量增加最多，若其他通路需要也會給予協助。（編輯：楊凱翔）1120828