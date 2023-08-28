女星大S(徐熙媛)在2021年與汪小菲離婚後，隔年便嫁給男星具俊曄，兩人婚後十分幸福，但卻屢屢捲入不少謠言風波中，日前網上突瘋傳「大S懷第三胎」的傳聞，引發各界討論，而今(28)日，具俊曄受訪時大方回應：「是假新聞。」

據了解，日前有個Youtube頻道「All That Star」，更新一則題為「九個月未見具俊曄的妻子徐熙媛，這對夫妻發生了什麼事」的影片，其畫面中可見媒體人安鎮勇引述陸媒報導推測「大S懷第三胎」的可能性，使得相關傳聞持續延燒，而陸網也瘋傳多則「大S 龍鳳胎」的討論貼文，演變成她已秘密生下一對龍鳳胎。

此風波更甚之延燒至韓網，還有南韓媒體綜合多家陸媒內容，報導了該則事件；對此，大S一家沉默多日後，也終於發聲，據韓媒《News 1 Korea》報導，具俊曄受訪時回應：「大S生下雙胞胎的傳聞是假新聞。」也一併補充指出：「大部分令人惱火(具刺激性)的話題都是假新聞。」否認了相關傳聞。

事實上，當時「大S懷第三胎」的傳聞爆發後，其前婆婆張蘭也對此發聲，指出：「可能嗎這不可能的，轉移目標呢這是。」不過在本月26日直播時，還模仿挺著「大肚子」的模樣，讓網友們見此紛紛留言表示：「私人家事，不想給予過多的評論」、「請別在消費大S了。」