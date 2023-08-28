資通電腦總經理林聖懿表示，近年全球製造業積極發展智慧製造，期望打造數字化、即時化、可視化的智慧產線，加速產業數位轉型。而在智慧製造推動過程，「數據」正是生產的必備要素，如何善用數據做生產及營運的調整，成為企業致勝的關鍵。

該公司建議製造業可運用MES系統結合機聯網技術，進行數據的蒐集、分析及整合應用，進而轉化成重要的商業決策，為產業帶來真正的數位轉型價值。

ciMes產品總監曾文光指出，機聯網不僅是智慧製造中很重要的一環，也是實現智慧製造的根基。許多企業期望透過智慧製造減少成本，並增加產品良率，但若未能與供應鏈、生產線進行資訊上的串接，將難以達到機聯網的智能應用效益。

曾文光補充說到，隨著機聯網技術越來越成熟，現今在建構機聯網時，所著重的不再是機器間如何連接的技術問題，而是如何將機聯網數據有效應用在生產管理上，讓機台說出製造現場的真實生產狀態。

資通未來期望運用邁森科技專業的自動化整合技術，協助工廠的設備連網，並擷取機台設備所串出的資訊，像是，製程參數、設備運轉時間、設備生產了多少量等，再彙整至 ciMes 系統加以分析運算。最後透過 MES 系統智慧監控機台狀態與參數，建立設備異常警示及預修保養機制，及早避免設備不良造成損耗，能有效協助企業提升產品品質及生產稼動率，讓工廠的生產設備朝智能化的腳步前進，讓生產製造更有效率。