全坤建今天公告，採合建分屋方式，簽下重良建設位於新北市三重大安段735地號等17筆土地，基地面積達676.21坪；全坤建表示，該案預計以地主51.5％、全坤建48.5％的分配比例，進行合建，全坤建預計投入金額約為11.45億元左右。
今年上半年全坤建無新案完工交屋，以銷售餘屋為主，稅後純損1.17億元，每股稅後純損0.52元，不過，布局雙北市土地，相當積極。
全坤建（2509）搶地奏捷！今（28）日公告，簽下重良建設位於新北市三重區的大安段735等17筆地號合建分屋案，基地面積達676坪，全案預計投入11.45億元的開發資金，未來將以簡易都更方式進行。
全坤建今天公告，採合建分屋方式，簽下重良建設位於新北市三重大安段735地號等17筆土地，基地面積達676.21坪；全坤建表示，該案預計以地主51.5％、全坤建48.5％的分配比例，進行合建，全坤建預計投入金額約為11.45億元左右。
今年上半年全坤建無新案完工交屋，以銷售餘屋為主，稅後純損1.17億元，每股稅後純損0.52元，不過，布局雙北市土地，相當積極。
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