全坤建今天公告，採合建分屋方式，簽下重良建設位於新北市三重大安段735地號等17筆土地，基地面積達676.21坪；全坤建表示，該案預計以地主51.5％、全坤建48.5％的分配比例，進行合建，全坤建預計投入金額約為11.45億元左右。

今年上半年全坤建無新案完工交屋，以銷售餘屋為主，稅後純損1.17億元，每股稅後純損0.52元，不過，布局雙北市土地，相當積極。

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