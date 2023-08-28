「今日羅馬」（Roma Today）27日報導，26日來自蘇格蘭的女遊客在羅馬台伯河（Tevere）附近橋上拍攝日落時遭到扒竊，丟失手機。事件發生時該名遊客試圖阻止扒手的偷竊行為未果，反而還被扒手毆打。所幸羅馬憲兵隊目睹這一切並迅速介入，並將遭竊物品追回給這名遊客。

當日除在台伯河附近被逮的男子外，另有8名扒手遭逮，分別是5名南美裔民眾和3名羅馬尼亞公民，他們在羅馬特米尼（Termini）車站和羅馬競技場地鐵站內被警方逮捕，理由是他們偷竊遊客的錢包或手機。

報導指出，儘管從8月中旬到今天，義大利憲兵隊已逮捕47人，但首都市民、遊客和酒吧經營者感到震驚的是當地的扒竊現象似乎沒有停止的跡象。

「今日羅馬」24日報導指出，羅馬憲兵隊在熱門景點的巡邏行動似乎仍無法阻止盜竊行為，無論是在歷史中心地區還是在公共交通區域。

報導指出，在羅馬，光靠逮捕行動並不能阻止扒手，遊客認為透過槍聲示警可能較為有效。