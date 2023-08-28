以製造高精度工具磨床機聞名的史陶沙科技，今（28）日獲核准進駐中科后里園區投資。中科管理局表示，今年截至8月底止，中科園區共計引進10家新投資案，投資總額10.655億元。

其中，史陶沙科技進駐中科后里園區，預計投資0.05億元，主要生產高精度及多功能五軸數控磨床。中科管理局表示，本案公司以製造高精度工具磨床機聞名，主要應用於工具研磨、外圓研磨以及各種超硬材料研磨，包括高速鋼、硬質合金及陶瓷等特殊材料，並導入專業軟體，使操作者易於編寫加工操作程序，靈活性高，可應用於製造業各領域，亦可彈性提供小批量服務。

本案五軸數控磨床設備，技術符合ISO國際標準規範，並借重台灣機械零配件製造優勢，及部分零組件在地加工製造，產品性能更加優越。本案延續瑞士母公司專業技術能量，可提升國內工具機產品競爭力，因其對機台精度與控制器性能要求高，亦可帶動上、下游零組件加工業者的關鍵加工技術與品質提升。