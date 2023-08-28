民進黨立委參選人陳俊宇表示，未來有機會進入立法院，將延續好的政策，讓月票列為常態型預算並推動。（民進黨立委參選人陳俊宇競辦提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣通勤月票「吃到飽」2個方案今（28日）上路，據縣府統計，城際通勤月票1800元方案售出2021套，都內通勤月票750元僅售出26套，與預估使用者人數有很大的差距，縣府表示會加強宣傳與推動。而民進黨立委參選人陳俊宇表示，未來有機會進入立法院，將延續好的政策，讓月票列為常態型預算並推動。

縣府交通處推估，宜蘭縣搭國道客運到雙北的通勤族約有7000人，每人1個月交通費約6000元，使用1800元吃到飽月票可省下4200元；另搭縣內市區客運及火車通勤、通學的也有2200多人，每個月支出約2500元，使用750元月票也可省下1750元。

通勤交通月票18日開放預購，今正式上路，縣府統計至8月27日，1800元方案售出2021套、750元方案售出26套，其中以悠遊卡預購72％、一卡通26％、愛金卡2％。月票售出套票與縣府預估的通勤人數仍有很大的差距。

縣府交通處表示，因預購時間短，2047套是售出數字，很多通勤族可能沒有注意時程與新聞，會加強宣傳讓通勤族知道此項政策的推動，故月票販售成效要等過一段時間再統計，較能反映實際狀況，且北北基桃月票也是近期售出量才提升到預期數字。

劉姓通勤族表示，第一次這麼期待Blue Monday的到來，超興奮的！繼北北基桃的同事7月就開始享受通勤月票優惠，今日終於換宜蘭使用，且每日通勤都是成本，現在月票推出後，增加六日至台北吃美食、看展、購物的慾望；還會推薦給在台北租房的宜蘭朋友，他們價差更有感，不僅賺到出國旅費，更能天天看到家人。

但有不少民眾擔心中央會不會3年使用完200億元的經費後，往後就無法繼續使用通勤月票了。對此，劉姓通勤族笑說，先盡情享用這3年，而且今天使用時機器非常順暢且便利，更期待2300元的方案了，可以到桃園旅遊購物促進經濟，出國更划算，也能直接到桃園國際機場。

陳俊宇表示，希望通勤月票優惠政策能常態推動，增加民眾搭乘大眾運輸意願，減輕宜蘭通勤族負擔，亦能時達到節能減碳的目的；至於2300元方案，會再積極與縣府相關單位溝通，盡快實施以保障縣民權益。縣府回應，也主張通勤月票應列為常態推動，而2300元方案預計10月上路，目前仍有經費與技術上需克服。